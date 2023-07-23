Рудаков Нил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Нил Александрович

Место рождения

деревня Лунки

Дата рождения

28.05.1918

Дата смерти

До 1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лунки
Смерть
До 1968
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