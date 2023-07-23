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Рудаков Нил Александрович
Рудаков Нил Александрович
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Место рождения
деревня Лунки
Дата рождения
28.05.1918
Дата смерти
До 1968
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лунки
Смерть
До 1968
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