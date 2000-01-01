Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Яков Спиридонович

Мать: Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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