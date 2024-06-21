Кокорев Анатолий 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокорев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Кокорев Иван

Мать: Кокорева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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