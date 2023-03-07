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Федулов Тарас Акимович

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Место рождения

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

12.02.1885

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Жена

Дети

1913 г.р.
1920 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1885

Отец: Федулов Аким Павлович

Мать: Федулова Ефросинья Федотова

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Федулов Иван

Мать ребёнка: Неизвестно

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федулов Николай Тарасович

Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
1943
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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