Федулов Тарас Акимович
Место рождения
Дата рождения12.02.1885
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1885
Отец: Федулов Аким Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федулов Иван
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Федулов Николай Тарасович
Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна
Россия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Федулова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.09.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
1943
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область