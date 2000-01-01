Матвеева (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (не известно) не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1912 ст.

Муж: Матвеев Андрей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Матвеев Андрей известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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