Савицкая (Туровская) Зеферина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туровский Апполинарий
Мать: Туровская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савицкая Инна
Отец ребёнка: Савицкий Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Юрий
Отец ребёнка: Савицкий Франц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савицкий Франц
Смерть
Неизвестно