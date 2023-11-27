Савицкая (Туровская) Зеферина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Туровская) Зеферина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туровский Апполинарий

Мать: Туровская Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савицкая Инна

Отец ребёнка: Савицкий Франц

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Юрий

Отец ребёнка: Савицкий Франц

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Франц

Смерть
Неизвестно
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