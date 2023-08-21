Храменков Абрам Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Храменков Яков
Рождение ребёнка
1904
Сын: Храменков Тимофей Абрамович
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Храменкова Зинаида Абрамовна
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Храменков Александр Абрамович
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Храменкова Александра Абрамовна
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
02.11.1914
Дочь: Храменкова Матрена Абрамовна
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Храменкова Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна
Смерть
1934