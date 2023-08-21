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Храменков Абрам Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Храменков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Храменков Тимофей Абрамович

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Храменкова Зинаида Абрамовна

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Храменков Александр Абрамович

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Храменкова Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
02.11.1914

Дочь: Храменкова Матрена Абрамовна

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Храменкова Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Храменкова Анисия Моисеевна

Смерть
1934
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