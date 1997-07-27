Аникин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960
Отец: Аникин Александр
Мать: Тамара
Рождение ребёнка
1982
Сын: Аникин Артем
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
27.07.1997
Сын: Аникин Ярослав
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
28.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
27.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
07.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
03.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Светлана