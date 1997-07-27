Аникин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

1982 г.р.
1997 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960

Отец: Аникин Александр

Мать: Тамара

Рождение ребёнка
1982

Сын: Аникин Артем

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
27.07.1997

Сын: Аникин Ярослав

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
28.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
27.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
07.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
03.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Светлана

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