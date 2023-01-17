Шепелева Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Агафья Афанасьевна

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Место рождения

Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шепелев Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шепелев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шепелев Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Михаил Калинникович

Смерть
Неизвестно
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