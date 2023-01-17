Шепелева Агафья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шепелев Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шепелев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шепелев Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Шепелев Михаил Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно