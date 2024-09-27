Макарова (Татаринцева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Татаринцев Петр Алексеевич
Мать: Николаева Домна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1935
Сын: Макаров Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Панкова (Макарова) Римма Федоровна
Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Макаров Александр Федорович
Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич
Смерть
1992