Макарова (Татаринцева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Татаринцева) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Татаринцев Петр Алексеевич

Мать: Николаева Домна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1935

Сын: Макаров Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Панкова (Макарова) Римма Федоровна

Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Макаров Александр Федорович

Отец ребёнка: Макаров Федор Алексеевич

Смерть
1992

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