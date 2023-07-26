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Литвиненко Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1909

Дата смерти

15.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909

Отец: Литвиненко Петр

Мать: Литвиненко (Литвиненко) Фёкла

Рождение ребёнка
28.03.1931

Сын: Литвиненко Виталий Петрович

Мать ребёнка: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1940

Сын: Литвиненко Николай

Мать ребёнка: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна

Смерть
15.09.1982
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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