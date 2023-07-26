Литвиненко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1909
Дата смерти15.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1909
Отец: Литвиненко Петр
Рождение ребёнка
28.03.1931
Сын: Литвиненко Виталий Петрович
Мать ребёнка: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1940
Сын: Литвиненко Николай
Мать ребёнка: Литвиненко (Нарышкина) Нина Николаевна
Смерть
15.09.1982
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно