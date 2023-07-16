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Маргарян Рубен Карапетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Александра Александровна

Рождение ребёнка
26.10.2004

Дочь: Михайлова Рубеновна Анна

Мать ребёнка: Михайлова Александра Александровна

Рождение ребёнка
29.11.2005

Дочь: Михайлова Сусанна Рубеновна

Мать ребёнка: Михайлова Александра Александровна

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