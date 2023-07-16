Маргарян Рубен Карапетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.2004
Дочь: Михайлова Рубеновна Анна
Мать ребёнка: Михайлова Александра Александровна
Рождение ребёнка
29.11.2005
Дочь: Михайлова Сусанна Рубеновна
Мать ребёнка: Михайлова Александра Александровна