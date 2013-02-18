Карандаев Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандаев Григорий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2013

Отец: не указан

Мать: Карандаева Ольга Владимировна

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