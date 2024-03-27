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Этингов Леонид

Место рождения

г.Баргузин

Дата рождения

21.09.1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914

Отец: Этингов Павел (Пейсах)

Мать: Этингова Гитта

г.Баргузин
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Этингов Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Этингов Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Этингов Нина Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Этингов Нина Иосифовна

Военная награда
Неизвестно
Этингов Леонид Павлович. Медаль «За оборону Ленинграда» Мл. лейтенант, Место службы: 499 аминп РГК 2 Уд. А Волховского фронта. Представление на награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie1530677649/
Смерть
1989
Иркутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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