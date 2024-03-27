Этингов Леонид
Место рожденияг.Баргузин
Дата рождения21.09.1914
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914
Отец: Этингов Павел (Пейсах)
Мать: Этингова Гитта
г.Баргузин
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Этингов Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Этингов Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Этингов Нина Иосифовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Этингов Нина Иосифовна
Военная награда
Неизвестно
Этингов Леонид Павлович. Медаль «За оборону Ленинграда» Мл. лейтенант, Место службы: 499 аминп РГК 2 Уд. А Волховского фронта. Представление на награждение
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie1530677649/
Смерть
1989
Иркутск
Причина смерти: Естественная смерть/старость