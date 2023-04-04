Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
capitaine
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Иванов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Иванова) Катерина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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