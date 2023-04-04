Иванов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
capitaine
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Иванов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Иванова) Катерина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно