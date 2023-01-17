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Саечникова Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Саешников Николай Назарович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Саечников Пётр Назарович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Рождение ребёнка
07.11.1843

Сын: Саечников Иван Назарович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Медведево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Саешников Павел Назарович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Старцева Надежда Назаровна

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саешников Пётр Назарович

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Смерть
1858
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