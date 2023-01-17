Саечникова Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Саешников Николай Назарович
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Рождение ребёнка
07.11.1843
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Медведево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Саешников Павел Назарович
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Старцева Надежда Назаровна
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Смерть
1858