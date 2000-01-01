Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Алексей

Мать: Афимия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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