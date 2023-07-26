Бастина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бастина) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бастина (Бастина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1931

Сын: Бастин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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