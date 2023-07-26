Бастина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бастина) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бастина (Бастина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1931
Отец ребёнка: Бастин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно