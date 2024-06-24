Костяев Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Костяев Николай
Бракосочетание
01.10.1892 ст.
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость, село Преображенское Пичаево-Тож
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Костяев Федор Ильич
Мать ребёнка: Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно