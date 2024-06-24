Костяев Илья Николаевич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костяев Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Костяев Николай

Мать: Костяева Прасковия Куприяновна

Бракосочетание
01.10.1892 ст.

Жена: Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна

Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаевская волость, село Преображенское Пичаево-Тож
Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Костяев Федор Ильич

Мать ребёнка: Костяева Перелетова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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