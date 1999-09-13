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Тохиян Николай Карленович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974

Отец: Тохиян Карлен Леванович

Мать: Тохиян Вардуи Нерсесовна

Рождение ребёнка
13.09.1999

Сын: Тохиян Арарат Николаевич

Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна

Рождение ребёнка
24.12.2002

Сын: Тохиян Карлен Николаевич

Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна

Рождение ребёнка
20.10.2016

Дочь: Тохиян Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тохиян Алина Эдиковна

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