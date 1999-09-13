Тохиян Николай Карленович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974
Отец: Тохиян Карлен Леванович
Мать: Тохиян Вардуи Нерсесовна
Рождение ребёнка
13.09.1999
Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна
Рождение ребёнка
24.12.2002
Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Тохиян Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тохиян Алина Эдиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тохиян Алина Эдиковна