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Григорьев Тимофей Фролович

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Место рождения

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.07.1922

Дата смерти

27.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.05.1946

Жена: Григорьева Евдокия Андреевна

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Андреевна

26 км, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
27.08.1968
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
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