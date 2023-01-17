Григорьев Тимофей Фролович
Место рождения
Дата рождения16.07.1922
Дата смерти27.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1946
Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Евдокия Андреевна
26 км, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
27.08.1968
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область