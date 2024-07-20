Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Григорий Иудович

Рождение ребёнка
19.05.1874

Дочь: Санникова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Санников Григорий Иудович

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
23.08.1876

Дочь: Санникова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Санников Григорий Иудович

Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.209 (МК-1876)
Смерть
Неизвестно

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