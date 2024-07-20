Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1874
Дочь: Санникова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Санников Григорий Иудович
Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.19 (МК-1874)
Рождение ребёнка
23.08.1876
Дочь: Санникова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Санников Григорий Иудович
Кочева, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719, Оп. 10, Д. 529, С.209 (МК-1876)
Смерть
Неизвестно