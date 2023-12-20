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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Савельев Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Савельев Герасим Дмитриев
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев
Смерть
Неизвестно