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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Савельев Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Савельев Герасим Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Савельев Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Савельев Федот Дмитриев

Отец ребёнка: Савельев Дмитрий Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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