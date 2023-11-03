Белова Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1889

Дата смерти

05.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Белова Надежда Авксентьевна

Отец ребёнка: Белов Авксентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Валентина Авксентьевна

Отец ребёнка: Белов Авксентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Любовь Авксентьевна

Отец ребёнка: Белов Авксентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Селезнева Вера Авксентьевна

Отец ребёнка: Белов Авксентий

Смерть
05.04.1970
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