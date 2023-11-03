Белова Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1889
Дата смерти05.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Белова Надежда Авксентьевна
Отец ребёнка: Белов Авксентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Валентина Авксентьевна
Отец ребёнка: Белов Авксентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Любовь Авксентьевна
Отец ребёнка: Белов Авксентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Селезнева Вера Авксентьевна
Отец ребёнка: Белов Авксентий
Смерть
05.04.1970