Трофимов Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984
Отец: не указан
Мать: Трофимова Ольга Игоревна
Бракосочетание
26.09.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.2014
Дочь: Трофимова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности