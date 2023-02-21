Трофимов Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1984

Отец: не указан

Мать: Трофимова Ольга Игоревна

Бракосочетание
26.09.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.2014

Дочь: Трофимова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2017

Сын: Трофимов Максим Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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