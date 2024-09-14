Букаткина Екатерина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: Яблокова (Букаткина) Августа Николаева
Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1909
Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1911
Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1925
Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно