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Букаткина Екатерина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букаткин Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: Яблокова (Букаткина) Августа Николаева

Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1909

Сын: Букаткин Сергей Николаев

Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.03.1911

Сын: Букаткин Виктор Николаев

Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.07.1925

Сын: Букаткин Виктор Николаев

Отец ребёнка: Букаткин Николай Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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