Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Агриппина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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