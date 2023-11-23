Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агриппина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно