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Шибанов Михаил Степанович
Шибанов Михаил Степанович
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Место рождения
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1937
Пол
Мужской
Отец
Шибанов Степан Дмитриевич
1902 г.р.
Мать
Шибанова Евдокия Павловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Шибанов Степан Дмитриевич
Мать:
Шибанова Евдокия Павловна
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
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