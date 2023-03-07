Шибанов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанов Михаил Степанович

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шибанов Степан Дмитриевич

Мать: Шибанова Евдокия Павловна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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