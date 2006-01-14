Набережнев (Пальцева) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набережнев (Пальцева) Параскева Петровна

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Место рождения

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда

Дата рождения

29.07.1904

Дата смерти

18.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1904

Отец: Пальцев Петр Дорофеевич

Мать: Пальцева Анна Нистратовна

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Крещение
01.08.1904
Крестовоздвиженская церковь села Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Godparents:Крестьянинъ Петръ Евфисповъ Поповъ и крестьянка Параскева Дмитриева Попова. Совершали таинство крещения священник Петръ Хамовъ и диакон Иоаннъ Кусовъ
Рождение ребёнка
?.09.1930

Сын: Набережнев Василий

Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич

Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Анастасия

Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набережнев Василий (Кузовкин)

Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набережнев Иван

Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набережнев Иван Яковлевич

Смерть
18.11.1978
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