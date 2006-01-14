Набережнев (Пальцева) Параскева Петровна
Место рожденияТамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Дата рождения29.07.1904
Дата смерти18.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Рождение
29.07.1904
Отец: Пальцев Петр Дорофеевич
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
В Метрической книге села Мучкап 1904 год на странице 585 Части первой «О родившихся» в графе за номером 169 женска пола записана Параскева.
Крещение
01.08.1904
Крестовоздвиженская церковь села Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Godparents:Крестьянинъ Петръ Евфисповъ Поповъ и крестьянка Параскева Дмитриева Попова. Совершали таинство крещения священник Петръ Хамовъ и диакон Иоаннъ Кусовъ
Рождение ребёнка
?.09.1930
Сын: Набережнев Василий
Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич
Тамбовская область село Мучкап (Мучкан) Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Анастасия
Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набережнев Василий (Кузовкин)
Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набережнев Иван
Отец ребёнка: Набережнев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1978