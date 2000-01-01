Власова (Киналь) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Киналь) Елена Михайловна

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Место рождения

Кировск, Луганская область, Украина

Дата рождения

30.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
04.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Владимир Васильевич

п. Топар, Абайский район, Карагандинская область, Республика Казахстан
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