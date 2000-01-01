Власова (Киналь) Елена Михайловна
Место рожденияКировск, Луганская область, Украина
Дата рождения30.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировск, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
04.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Владимир Васильевич
п. Топар, Абайский район, Карагандинская область, Республика Казахстан