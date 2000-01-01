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Илатовский Антон Павлович

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Место рождения

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Илатовский Павел

Мать: не указана

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Илатовский Аристарх Антонович

Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Илатовский Лаврентий Антонович

Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна

Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илатовская Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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