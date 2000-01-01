Илатовский Антон Павлович
Место рожденияВологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Илатовский Павел
Мать: не указана
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Илатовский Аристарх Антонович
Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Ульяна Антоновна
Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Илатовский Лаврентий Антонович
Мать ребёнка: Илатовская Анна Павловна
Вологодская губерния, Вельский уезд, д.Илатовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илатовская Анна Павловна
Смерть
Неизвестно