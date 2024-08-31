Поляничко Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Дмитрий Станиславович
Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Михаил Станиславович
Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляничко Павел Станиславович
Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край