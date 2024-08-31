Поляничко Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляничко Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Дмитрий Станиславович

Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Михаил Станиславович

Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляничко Павел Станиславович

Мать ребёнка: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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