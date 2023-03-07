Костылева (Завражных) Параскева Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Завражных) Параскева Кириллова

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Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Завражных Кирилл Афанасьев

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над р. Чернушкой, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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