Черненко Илья Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1907 ст.
Дочь: Юстина Ильинична
Мать ребёнка: Черненко Мария Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно