Черненко Илья Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Илья Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1907 ст.

Дочь: Юстина Ильинична

Мать ребёнка: Черненко Мария Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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