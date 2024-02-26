Василий Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти14.02.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Семен Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Екатерина Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Сергей Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Лукерья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.
Дочь: Акулина Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Аникиева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
14.02.1868 ст.
Причина смерти: старость