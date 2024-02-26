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Василий Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

14.02.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Семен Афанасьев (Ич)

Мать: Евдокея Александрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Екатерина Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сергей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Лукерья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.

Дочь: Акулина Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Аникиева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Аникиева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
14.02.1868 ст.
Причина смерти: старость
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