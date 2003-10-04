Балан Леонид Григорьевич
Место рождениясело Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия
Дата рождения15.03.1923
Дата смерти04.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923
Отец: Балан Григорий Иванович
Мать: Балан Евгения Ивановна
село Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия
Бракосочетание
21.03.1953
совхоз Пахта-Арал Южно-Казахстанской области
Смерть
04.10.2003
г. Кишинев
Похороны
Неизвестно
Армянское кладбище г. Кишинев