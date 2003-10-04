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Балан Леонид Григорьевич

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Место рождения

село Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия

Дата рождения

15.03.1923

Дата смерти

04.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1923

Отец: Балан Григорий Иванович

Мать: Балан Евгения Ивановна

село Старые Брынзены Теленештского района, Молдавия
Бракосочетание
21.03.1953

Жена: Балан Елизавета Михайловна

совхоз Пахта-Арал Южно-Казахстанской области
Смерть
04.10.2003
г. Кишинев
Похороны
Неизвестно
Армянское кладбище г. Кишинев
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