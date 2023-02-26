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Megel Jean

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Место рождения

Waldhouse, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

26.07.1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Waldhouse, Moselle, Lorraine, France
Бракосочетание
26.07.1785

Жена: Megel Anne Barbe

Schorbach, Moselle, Lorraine, France
Смерть
26.07.1785
Schorbach, Mosel, Lorraine, Frankreich
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