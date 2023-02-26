Megel Jean
Место рожденияWaldhouse, Moselle, Lorraine, France
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти26.07.1785
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Waldhouse, Moselle, Lorraine, France
Бракосочетание
26.07.1785
Жена: Megel Anne Barbe
Schorbach, Moselle, Lorraine, France
Смерть
26.07.1785
Schorbach, Mosel, Lorraine, Frankreich