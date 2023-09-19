Степанов Афанасий Васильевич
Место рожденияПенза?
Дата рождения1904
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924
Сын: Степанов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Степанов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1936
Рождение ребёнка
07.12.1940
Сын: Степанов Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна
Смерть
17.01.1942