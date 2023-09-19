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Степанов Афанасий Васильевич

Место рождения

Пенза?

Дата рождения

1904

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Степанов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Степанов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1936

Дочь: Степанова (Авдошкина) Антонина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1940

Сын: Степанов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелковникова (Степанова) Фелисада Ивановна

Смерть
17.01.1942

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