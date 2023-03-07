(Самойлова) Евгения Агафоновна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1834
Сын: Принятый Во Двор Петр Михайлович
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Пименовна
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Пименович
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ксения Пименовна
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Пименовна
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Пименович
Отец ребёнка: Пимен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимен Иванович
Смерть
Неизвестно