(Самойлова) Евгения Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самойлова) Евгения Агафоновна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Самойлов Агафон Кузьмич

Мать: Самойлова Федора Ермолаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Принятый Во Двор Петр Михайлович

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Пименовна

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Пименович

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ксения Пименовна

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Пименовна

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Пименович

Отец ребёнка: Пимен Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимен Иванович

Смерть
Неизвестно
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