Мурзина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1699
Сын: Мурзин Савва Матвеев
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Мурзина) Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1703
Сын: Мурзин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1704
Дочь: (Мурзина) Овдотья Матвеева
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Мурзина) Ульяна Матвеева
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1708
Сын: Мурзин Фома Матвеев
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов
Смерть
Неизвестно