Мурзина Мария 1677 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Мурзин Савва Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Мурзина) Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1703

Сын: Мурзин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1704

Дочь: (Мурзина) Овдотья Матвеева

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Мурзина) Ульяна Матвеева

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1706

Сын: Мурзин Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1708

Сын: Мурзин Фома Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1710

Сын: Мурзин Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1723

Сын: Мурзин Ларион Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Рождение ребёнка
1728

Сын: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Елфимов

Смерть
Неизвестно

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