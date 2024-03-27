(Баланбиева) Мисякай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баланбиева) Мисякай

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Салимжанов Бядретдин

Отец ребёнка: Муньжеев Салимжан

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Салимжанов Самерхан Хаджи

Отец ребёнка: Муньжеев Салимжан

Актуково, Сергачский уезд
Смерть
Неизвестно
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