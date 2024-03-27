(Баланбиева) Мисякай
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Салимжанов Бядретдин
Отец ребёнка: Муньжеев Салимжан
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Салимжанов Самерхан Хаджи
Отец ребёнка: Муньжеев Салимжан
Актуково, Сергачский уезд
Смерть
Неизвестно