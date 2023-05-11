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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Костюкович Захар Игнатович
Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Костюкович Павел Игнатович
Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Игнатовна
Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Алена Игнатовна
Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич