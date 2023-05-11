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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Костюкович Захар Игнатович

Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Костюкович Павел Игнатович

Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Игнатовна

Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич

Уборки, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Алена Игнатовна

Отец ребёнка: Костюкович Игнат Алексеевич

Уборки, Червенский район, Минская область
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