Демьянец Николай Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1952
Дата смерти03.04.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952
Отец: Демьянец Аркадий
Рождение ребёнка
03.02.1977
Сын: Демьянец Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Губарева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губарева Надежда Васильевна
Смерть
03.04.2001