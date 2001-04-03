Демьянец Николай Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянец Николай Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1952

Дата смерти

03.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1952

Отец: Демьянец Аркадий

Мать: Деньковец Серафима Даниловна

Рождение ребёнка
03.02.1977

Сын: Демьянец Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Губарева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губарева Надежда Васильевна

Смерть
03.04.2001
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