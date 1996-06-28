Афанасьева (Лапшина) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Лапшина) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1994

Сын: Афанасьев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич

Рождение
28.06.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алименко Елена Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич

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