Афанасьева (Лапшина) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1994
Сын: Афанасьев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич
Рождение
28.06.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алименко Елена Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич