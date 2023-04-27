Шутова Марья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
взята Казанского уезда Архангельской волости из деревни Городища, ясашная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Шутов Конон Семёнов
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Шутов Фрол Семёнов
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Салтыкова (Шутова) Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
1745
Сын: Шутов Никита Семёнов
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов
Смерть
Неизвестно