Шутова Марья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутова Марья Степанова

Шутова Марья Степанова

Место рождения

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
взята Казанского уезда Архангельской волости из деревни Городища, ясашная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Семён Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Вихарева (Шутова) Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Шутов Конон Семёнов

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Шутов Фрол Семёнов

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Салтыкова (Шутова) Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Шутов Никита Семёнов

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Шутов Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шутов Терентий Семёнов

Отец ребёнка: Шутов Семён Галактионов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.