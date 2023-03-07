Калинина (Популовых) Анна Фефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Популовых) Анна Фефилова

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Место рождения

Ошетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошетская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Калинин Еремей Ларионов

Отец ребёнка: Калинин Ларион Иванов

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Калинин Роман Ларионов

Отец ребёнка: Калинин Ларион Иванов

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Калинин Климонт Ларионов

Отец ребёнка: Калинин Ларион Иванов

поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Ларион Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Тарабунинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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