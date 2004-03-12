Беляев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972
Отец: Беляев Василий Григорьевич
Мать: Анна Степанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Андреевич
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Тренер лёгкой отлетики