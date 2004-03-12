Беляев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972

Отец: Беляев Василий Григорьевич

Мать: Анна Степанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Андреевич

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
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