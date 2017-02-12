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Пермякова Любовь Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1941

Дата смерти

12.02.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1941

Отец: Якимчук Гавриил Карпович

Мать: Якимчук Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2017

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