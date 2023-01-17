Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Шеншина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Шеншина Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1778 ст.
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Шеншин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно