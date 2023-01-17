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Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Шеншин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Шеншина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Шеншин Денис Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Шеншина Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Шеншин Сила Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Шеншин Стратон Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Шеншин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Шеншин Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Шеншин Фёдор Селиверстович

Круглое, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Фёдор Селиверстович

Смерть
Неизвестно
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