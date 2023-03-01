Подгорбунский Вениамин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Вениамин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгорбунский Алексей Петрович

Мать: Подгорбунская Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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